Психолог рассказала, как будут чувствовать себя мужчины рядом с Седоковой

Психолог Светлана Морозова рассказала, как будут чувствовать себя мужчины со средним достатком в отношениях с украинской поп-певицей Анной Седоковой.

Недавно в Сети появилась информация о том, что артистка зарабатывает ежемесячно порядка 5 000 000 рублей. В этом она призналась сама, ответив на комментарий своего подписчика в Instagram. Он задал певице вопрос, заинтересуется ли она мужчиной с заработной платой в 50 000 рублей.

«А вы уверены, что вы хотите быть с такой женщиной, доход которой составляет 5 000 000 рублей? Мне кажется, вы будете чувствовать некий дискомфорт», — ответила фанату артистка.

По мнению психолога Светланы Морозовой, такой подход не совсем верный, предположение певицы о каком-то психологическом неудобстве также вызывает сомнение.

«Каждый случай необходимо рассматривать индивидуально. Ведь существуют мужчины, которые только и мечтают о том, чтобы женщина имела высокий доход. За это отвечает самооценка, жизненные установки и ряд других психологических факторов», — отмечает эксперт.

Стоит сказать, что не все подписчики верят, что популярность украинской звезды исчисляется цифрой с шестью нолями. Некоторые предположили, что она просто охотница за богатыми мужчинами. А сцена — способ найти новую «жертву».

Анна Седокова увела из семьи латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Спортсмен, который сейчас играет за БК «Химки», бросил ради певицы модель Сану и сына. В сентябре стало известно, что пара официально поженилась. Теперь Тимма воспитывает и обеспечивает троих детей Седоковой от других мужчин. А недавно знаменитость рассказала, как удержать мужа.