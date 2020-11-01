Махджуб: переговоры в Гадамесе помогут реализовать женевские соглашения

Бенгази, 1 ноября. Глава Управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа Халид Махджуб подчеркнул важность пятого раунда военных переговоров для реализации соглашения о постоянном прекращении огня в Ливии.

Бригадный генерал ЛНА прокомментировал скорую встречу Совместного военного комитета «5+5», которая состоится в Гадамесе 2 ноября, пишет Libya 24. По его мнению, встреча необходима для обсуждения практического подхода к реализации итогов женевского соглашения. Речь идет о постоянном соблюдении режима прекращения огня.

Халид Махджуб считает, что использование наемников Турцией усложнит их вывод из Ливии.

«Достижение стабильности в первую очередь связано с четкой организацией в сфере обороны», — уточнил бригадный генерал ЛНА.

Халид Махджуб добавил, что вооруженные группировки, отказавшиеся выполнять условия женевских соглашений, являются ячейками «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что бригадный генерал ЛНА обвинил «Братьев-мусульман» в кризисе в Ливии. По его словам, местные граждане прекрасно осознают вину радикальных исламистов.