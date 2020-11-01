Экономист рассказал, с чем столкнется Англия из-за карантина

Экономика Великобритании преодолеет локдаун, но с негативными для себя последствиями, как и весь мир. Об этом в комментарии ФАН заявил экономист Борис Пивовар.

С 5 ноября по 2 декабря в Англии вступают в силу жесткие ограничительные меры из-за второй волны пандемии коронавируса. 31 октября на пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о повторном локдауне после того, как число заболевших в стране превысило миллион. Выходить на улицу можно будет лишь для передвижения на работу, учебу и в продовольственный магазин. Также в этот период будут запрещены встречи и собрания внутри помещений. Кроме того, либерально-демократическая партия Великобритании призывает премьер-министра страны «спасти Рождество». Лидер движения Эд Дейви уверен, что нужно организовать саммит с представителями четырех территорий Соединенного Королевства — Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии — для создания ограничительных мер, которые позволят провести рождественские праздники в почти обычном режиме.

Экономист Борис Пивовар в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, что на Великобритании «закрытие экономики» скажется так же негативно, как и на другие страны.

«Локдаун на Великобритании скажется крайне негативно, как и на другие европейские государства. Ведь локдаун притормаживает все процессы, особенно в информационной и сервисной экономике, такой как у Англии. Конечно, экономика сильно просядет. Вопрос только в том, сколько они продержатся. Будет падение всех показателей. То, что возможна какая-то стабильность и особенно рост, — это исключено», — отметил эксперт.

Сам Борис Джонсон признавался, что закрытие всех общественных заведений и магазинов, кроме продовольственных, больно ударит по малому и среднему бизнесу. В связи с этим премьер-министр пообещал поддержку предпринимателям.

Борис Пивовар отметил, что государственная поддержка в этом случае необходима, так как у бизнеса может не хватить ресурсов. Причем это единое правило для всех государств, не только для Англии.

«Любое закрытие — это всегда негативная ситуация. Запас прочности, в принципе, есть у любой страны. Другой вопрос — на сколько он, нужно ли пользоваться этим ресурсом запаса, потому что какие-то правительственные доходы и расходы, да и вообще количественные накопления, — это одно дело. А доходы малого и среднего бизнеса складываются из того, что они получают на ежедневной основе. У этих организаций может не быть дополнительного ресурса. Тут нужно понимать, что необходимо либо оказывать правительственную поддержку для таких целей, либо следовать рыночной экономике. Малый и средний бизнес, который не располагает ресурсами, в любой стране столкнется со сложностями. Любой локдаун, любое закрытие экономики — это для них фактически смерть. Экономика, понятное дело, справится и выживет. Вряд ли Великобритания объявит дефолт или еще что-то. Поэтому в данном случае я не думаю, что Великобритания рада такому событию, как локдаун», — объяснил Пивовар.

По состоянию на 31 октября суточный прирост случаев коронавируса в Великобритании составил 21 915, за последние 24 часа в стране скончались 326 инфицированных. Таким образом, общее число случаев заражения в стране превысило миллион, зарегистрировано более 46,5 тысячи летальных исходов.

Ранее экономист Александр Разуваев заявлял, что сейчас в России не та ситуация, чтобы вводить общенациональный локдаун, так как ситуация в стране лучше, чем в остальной Европе.