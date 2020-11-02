Линдси Грэм не оценил «нефтяного подарка» Байдена России

США, 2 ноября. Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден совершил серьезную ошибку, объявив о своем желании привести страну к постепенному отказу от нефти и газа. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм, комментируя предстоящие президентские выборы, которые должны состояться в США уже во вторник, 3 ноября. В интервью телеканалу Fox News он заявил, что подобные слова Байдена сыграют с ним злую шутку на избирательном процессе, поскольку жители штатов с развитой нефтедобывающей промышленностью будут отдавать свои голоса за Дональда Трампа.

Ранее кандидат на пост президента США Джо Байден заявил, что, если придет к власти, осуществит ряд реформ, связанных с энергетическим сектором страны. Он обратил внимание, что намерен реализовать постепенный отказ от использования нефтепродуктов и газа в пользу возобновляемых источников энергии. По словам Байдена, эксплуатация продуктов горения серьезно загрязняет окружающую среду, поэтому Вашингтон на государственном уровне примет специальный пакет мер, связанный с будущим энергетического сектора.

Во время общения с журналистами Линдси Грэм раскритиковал Джо Байдена за безответственный подход к важнейшей составляющей экономики и энергетической независимости страны.

По словам Грэма, такое отношение Байдена к нефтедобывающей промышленности может серьезно отразиться на экономике и геополитических позициях США. Если демократ придет к власти и примет решение об отказе от нефти и газа, то фактически сделает большой «нефтяной подарок» России. Москва в свою очередь не оставит без внимания такое решение Джо Байдена и сможет значительно преуспеть на мировом энергетическом рынке.

«Я думаю, решение Байдена объявить на выборах, что мы уйдем от нефти и газа, уйдем из нефтегазового бизнеса, — это подарок для России. Если вы хотите помочь России, то уберите Америку из нефтегазового бизнеса», — заявил Грэм.

Подобное заявление кандидата от Демократической партии не предвещает ему ничего хорошего на президентских выборах, поскольку избиратели сразу из нескольких штатов могут изменить свое решение и проголосовать за Дональда Трампа.

«Это самая большая ошибка, которую совершил Байден. Большинство людей хотят энергетической независимости, не хотят зависеть от Ближнего Востока. Большинство людей хотят миллионы рабочих мест в США, а не разрушения нефтегазовой индустрии», — резюмировал сенатор.

Ранее СМИ сообщили об очередном конфузе со стороны Джо Байдена. Кандидат от демократической партии проигнорировал призывы бывшего президента США Барака Обамы выйти на сцену в Мичигане.