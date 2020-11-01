Долина обрушилась с резкой критикой на Ревву за кавер легендарной песни

Российский певец, шоумен Александр Ревва не должен был исполнять кавер-версию песни «Я не умею танцевать» российского композитора Виктора Резникова. Об этом заявила певица Лариса Долина. В эфире телепрограммы «Привет, Андрей!» она оценила музыкальное творчество артиста, заметив, что его выступление на одном из концертов ей совсем не понравилось.

Во время общения с гостями студии Долина обратила внимание, что Александр Ревва, исполняя кавер-версию песни «Я не умею танцевать», крайне неумело пытался подражать Виктору Резникову, чем полностью испортил номер. Певица уверена, что комик не должен был трогать это музыкальное произведение, поскольку не способен передать заложенный в нем смысл.

«Нельзя менять гармонию, которая была придумана, ритмику тоже. Витя, как математик, высчитывал каждую ноту, у него все было шикарно, и никто не имел право трогать ни мелодию, ни гармонию», — заявил Лариса Долина.

Певицу поддержал музыкальный критик Сергей Соседов, который также категорично оценил выступление Реввы. Он заявил, что комик своим исполнением фактически «издевается над песней».

Однако в студии нашлись и те, кто встал на защиту Александра Реввы — композитор Игорь Николаев по достоинству оценил выступление артиста, заметив, что подобное исполнение ему понравилось.

Точку в споре музыкантов поставил сын Виктора Резникова Андрей. Он обратил внимание, что не видит ничего плохого в том, что на песню его отца делают кавер-версии. Оригинальная музыкальная композиция от этого совсем не страдает.

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