Стоматолог рассказал, почему Ротару решила спрятать свои настоящие зубы

Эксперт в медицинской сфере, врач-стоматолог Алексей Антипенко, рассказал, почему многие молодые женщины, в том числе и советская, украинская эстрадная певица и актриса София Ротару, в погоне за красивой улыбкой отдают предпочтение винирам.

Недавно в Instagram-аккаунте Ротару был опубликован снимок из архива артистки, где она позирует в окружении своих мужа и сына. Новый пост заинтересовал многих фанатов исполнительницы «лавандового» хита, они уделили особое внимание натуральным зубам звезды, их оттенку и форме.

Раньше отбеливание и реставрация зубов при помощи виниров были не так популярны, как сейчас. На сегодняшний день современные технологии могут позволить сделать кому угодно улыбку, как у голливудских звезд.

«3D-моделирование позволяет увидеть итоговый результат задолго до окончания работы. Если пациент захочет, то его улыбка будет, как у Джулии Робертс или Анджелины Джоли», — рассказал Антипенко.

Мнения фолловеров о желтых и маленьких зубах Софии Ротару разделились: кто-то нашел натуральную улыбку певицы гораздо привлекательнее белоснежных искусственных виниров, которые артистка носит сейчас, а кто-то оценил по достоинству работу мастера.

«Если виниры сделаны профессионально, с соблюдением всех требований, то они могут прослужить без нареканий порядка 10 лет. Они удобны и безопасны, кроме того, сохраняют надолго свои форму и цвет. Но если у пациенток зубы все-таки хорошие, то мы рекомендуем для начала воспользоваться отбеливанием, а уже потом прибегать к винирам», — объяснил эксперт.

София Ротару является активным пользователем соцсетей, недавно она восхитила фанатов новым фото, где предстала в отличной форме.