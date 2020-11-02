В Общественной палате поддержали Роскомнадзор в борьбе со СМИ-иноагентами

Москва, 2 ноября. Сегодня в Общественной палате принято знаковое решение, которое может поменять весь ландшафт работающих в России СМИ. Дата для обращения выбрана не случайно, так как 2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, учрежденный ООН.

Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич и член комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Бутина представили доклад со сведениями о нарушениях прав российских журналистов за рубежом. Увы, происходит это повсеместно и регулярно, причем порой «кусают» российских журналистов в своих материалах и СМИ. Некоторые из них за постоянные нарушения и работу против интересов России признаны иностранными агентами.

«Мы решительно потребовали Роскомнадзор изменить подход к этому вопросу, чтобы теперь в случае нарушения наказывать уже не рублем. Нужно просто выбрасывать с рынка тех, кто не хочет выполнять российские законы», — рассказал ФАН Александр Малькевич.

Напомним, ранее корпорация Google получила от Роскомнадзора требование прекратить цензуру российских СМИ. Google сочла «оскорбительным» содержание эфира телеканала «Россия-1» на видеоплатформе YouTube.