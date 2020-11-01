Что изменится в РФ в ноябре: новое по детским пособиям и по оформлению ДТП

Очередные изменения вступили в силу в России с 1 ноября 2020 года, среди самых актуальных — упрощение получения детских пособий и изменения при оформлении ДТП. Подробнее о нововведениях в материале ФАН.

Пособия на детей от трех до семи лет

Малообеспеченные семьи с детьми от трех до семи лет смогут оформить пособие в упрощенном порядке. В соответствии с решением правительства, теперь гражданам не придется предоставлять целый ряд документов, в том числе о величине алиментов. Облегчение оформления и продления пособий изначально было направлено на поддержку семей с детьми на фоне пандемии COVID-19, и, по мнению экспертов, эта система работает вполне эффективно.

Напомним, летом семьям с детьми на фоне коронавирусных ограничений было дважды выплачено пособие по десять тысяч рублей. В июне деньги перечислили на каждого ребенка от трех до 16 лет, в июле — на всех детей до 16 лет. Кроме того, семьи с детьми до трех лет трижды получили по пять тысяч рублей. Рассматривается возможность очередной поддерживающей выплаты семьям с детьми.

Нововведения для автомобилистов: оформление ДТП, ПТС и маркировка шин

Дорожно-транспортные происшествию (ДТП) с 1 ноября можно будет оформлять без вызова ГИБДД через электронное извещение вместо бумажного. Это можно делать при помощи приложения «Помощник ОСАГО». Льгота действует при ДТП с участием не более чем двух автомобилей, при отсутствии пострадавших и без причинения ущерба третьим лицам.

Кроме того, с 1 ноября 2020 года начинает действовать новая форма паспорта транспортного средства (ПТС), а также его электронный формы. Изменения также коснутся выдачи разрешений на использование автолюбителями световых и звуковых сигналов.

Также с ноября 2020 года производство и ввоз автомобильных шин возможны только при условии их маркировки.

Нововведения для карты «Мир»

Карты национальной платежной системы «Мир» с 1 ноября обязаны принимать к оплате крупные торговые сайты-агрегаторы, если их годовая выручка превышает 40 миллионов рублей. Это требование, уравнивающее всех участников рынка, ранее было прописано в законе «О защите прав потребителей».

Кроме того, платежная система «Мир» с 1 ноября вводит для банков новые стандарты безопасности для операций по картам. Банкам устанавливаются предельно допустимые значения для переводов, совершенных без согласия клиента. При приближении к пороговому уровню система будет рассматривать такие схемы как подозрительные, а значит — с высокой долей вероятности мошеннические.

Напомним, с Нового года получение пенсий и пособий в России будет возможно только на карту «Мир». Требование не коснется тех, кто получает выплаты на почте или через банковский счет, не привязанный к карте. Ранее это требование должно было вступить в действие с октября, но по просьбам граждан его исполнение отложили на три месяца.

Кроме того, в рамках защиты бизнеса и создания для него единых и понятных правил с 1 ноября 2020 года вступает в силу федеральный закон «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

Ранее известный экономист Павел Медведев объяснил отказ Минфина индексировать пенсии работающим пенсионерам.