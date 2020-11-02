Марков рассказал о последствиях для вступившей в тяжелый кризис Украины

Москва, 2 ноября. Украина впадает в глубокий и затяжной политический кризис, который может привести к импичменту президента Владимира Зеленского. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков в своем посте в социальной сети Facebook, комментируя ситуацию, возникшую в стране после постановления Конституционного суда Украины (КСУ) об отмене уголовного преследования депутатов за недостоверные данные в электронной декларации.

Марков обратил внимание на суть кризиса на Украине, заметив, что речь идет о противостоянии западных структур, обосновавшихся в стране, с олигархами. Все внешние и внутренние политические процессы Киева контролируются Западом. Однако из-за решения КСУ уже в ближайшее время одна из важнейших западных структур может быть разрушена. Речь идет об антикоррупционной вертикали, которая была навязана украинским властям после государственного переворота в 2014 году.

Политолог напомнил, что Запад осуществляет контроль над Украиной с помощью определенных рычагов. Ими являются кураторы, «преданные» украинские кадры, а также специальная политическая полиция, следящая за деятельностью политиков. Последний инструмент выполняет роль так называемой антикоррупционной системы. Однако используется он далеко на по назначению, поскольку в стране уже давно коррупция находится на уровне 100%.

«Ведь за коррупцию можно арестовать любого на Украине. Все борцы с коррупцией коррумпированы, все это знают. А арестовывать планируют только тех, кто рискнет выступать против диктатуры Запада», — заявил Марков.

Сейчас же КСУ фактически поднял восстание против антикоррупционной системы, действующей на Украине, чем поставил под угрозу существование этой западной структуры. Украинские судьи поддержали олигархов, которые выступают против внешнего управления со стороны Запада.

«Олигархам не нравится слишком большая власть Запада в стране. Они понимают, что западные корпорации хотят захватить самые лакомые куски экономики Украины, и они не хотят отдавать свою собственность», — заявил Марков.

Однако решение КСУ привело в бешенство представителей Европейского союза, которые потребовали от Киева навести порядок в стране и сохранить антикоррупционный механизм. Но президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку, решив уволить весь состав Конституционного суда. Подобные меры могут привести страну к тяжелому политическому кризису.

Украинский лидер передал на рассмотрение Верховной рады законопроект, согласно которому судьи КСУ должны покинуть свой пост. Однако украинские депутаты не имеют права рассматривать такие вопросы, а Зеленский фактически нарушил закон, что может стать поводом для его импичмента.

«После сокрушительного поражения партии Зеленского на местных выборах, многие его депутаты, большинство из которых предельно продажны, сейчас думают перебежать от Зеленского к олигархам. И провалить явно нарушающие конституцию решения Зеленского», — резюмировал Марков.

Ранее Сергей Марков высказался о переговорном процессе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Он обратил внимание, что Россия может заставить Украину соблюдать Минские соглашения.