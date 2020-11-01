У России при Байдене будет шанс поставить на место «раскуражившуюся» Польшу

В случае, если пост президента США займет кандидат от Демократической партии Джо Байден, то у России появится возможность грамотно разобраться с Польшей, которая в последнее время стала большой проблемой для всей Европы. К такому выводу пришел российский политолог, американист Борис Межуев. В интервью информационному изданию «Украина.ру» он высказался о противостоянии, возникшем на фоне американских президентских выборов, а также рассказал о внешнеполитических процессах Вашингтона в случае прихода к власти Байдена.

Напомним, что уже во вторник, 3 ноября, в США состоятся президентские выборы. На избирательном процессе представлено два основных кандидата – представитель от Республиканской партии Дональда Трамп и демократ Джо Байден.

Американист Борис Межуев, уверен, что, если на выборах одержит победу Джо Байден, то внешняя политика США претерпит существенные изменения. В первую очередь, приход к власти представителя Демократической партии отразится на отношениях Вашингтона и Варшавы, поскольку американские власти откажутся от поддержки Польши.

Подобная ситуация сыграет на руку России — Москва сможет оказать политическое давление поставить на место «раскуражившуюся» Польшу. По словам политолога, Варшава, поддерживаемая Трампом, ведет активную внешнюю политику, забывая о серьезных последствиях. Польские власти активно вмешиваются в события, возникшие в Белоруссии, а также вводят новые санкции против «Северного потока — 2». Однако, если к власти придет Джо Байден, то «сказка закончится», а Польше придется «умерить свой пыл».

«Единственный плюс, который я вижу, — ухудшатся отношения США и Польши. Польша — это стопроцентный союзник Трампа, консервативной республиканской Америки, а для Байдена она неприятный союзник, и придётся вставать на сторону ЕС, давить Польшу, и здесь Польша потеряет кураж, который пробрела сейчас, что особенно проявилось в свете белорусских событий», — заявил Межуев.

По словам американиста, Россия может воспользоваться ситуацией, которая возникнет в случае победы Джо Байдена. Москве необходимо проработать собственную внешнеполитическую стратегию, основанную на определенных цивилизационных программах.

«Если Россия сможет себя проявить таковой, показать, что она ценностно сплоченное государство, то отношение к ней со стороны администрации демократов начнет склоняться в сторону прагматизма», — резюмировал Межуев.

Ранее журналист и пацифист Рон Риденур оценил вероятность возникновения войны между США и Россией. Он обратил внимание на внешнюю политику Вашингтона, заметив, что американские власти на протяжении долгих лет пытались установить свое доминирование во всем мире.