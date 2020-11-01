Военные переговоры по Ливии пройдут в Гадамесе 2 ноября

Тунис, 1 ноября. Представители Совместного военного комитета в формате «5+5» проведут пятый раунд переговоров в Ливии. Об этом пишет издание Addresslibya.

Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) подтвердила в своем Twitter-аккаунте, что встреча продлится три дня — со 2 по 4 ноября. Пятый раунд пройдет в рамках женевского соглашения о постоянном прекращении огня в Ливии, подписанном в столице Швейцарии 23 октября.

Переговоры состоятся в городе Гадамес в присутствии исполняющей обязанности специального представителя Генерального секретаря ООН в Ливии Стефани Уильямс. В ходе заседания стороны обсудят механизмы выполнения соглашения о постоянном перемирии, включая создание подкомитетов, а также способы мониторинга и проверки прекращения огня.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Женеве подписали соглашение о постоянном прекращении огня в Ливии. Стороны договорились урегулировать конфликт политическим путем.