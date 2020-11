Полиция задержала подозреваемого в нападении в Квебеке

Квебек, 1 ноября. Правоохранители в канадском городе Квебек задержали мужчину, напавшего на прохожих с холодным оружием. В результате инцидента погибли два человек.

О задержании преступника в воскресенье сообщила радиостанция «Радио Канада». Позже информацию подтвердила местная полиция на официальной странице в Twitter.

*Breaking*

QUEBEC CITY - 2 dead, 5 injured in mass stabbing by man dressed in medieval costume. Suspect in custody. pic.twitter.com/DGybKOmBSE