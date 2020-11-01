В Анапе детский ЛОР продолжает работать после смерти пациента

Анапа, 1 ноября. Детский отоларинголог Алексей Авакян продолжает работать в анапской больнице после трагичной смерти 13-летнего пациента. Мальчик умер во время процедур.

Трагедия произошла почти год назад. На сегодняшний день по данному факту возбуждено уголовное дело и проведено немало экспертиз, но врач, предположительно, по вине которого погиб ребенок, продолжает работать в больнице. Об этом сообщает телеканал «Вести».

В тот день 13-летний Антон Шерстнев из Крымска приехал вместе с родителями на прием к врачу из-за гайморита. Врач должен был сделать прокол и промыть пазухи носа. Однако во время процедуры ребенок стал задыхаться и синеть. Мальчика спасти не удалось. Как позже выяснил юрист пострадавшей семьи, у врача отсутствовали письменное согласие матери и противошоковый набор. Если бы мальчику во время ввели адреналин, он бы выжил.

Сам Алексей Авакян продолжает работать в больнице. Произошедшее он объясняет, как несчастный случай.

«Произошло то, что произошло. Несчастный случай. Это, к сожалению, такая реакция анафилактического шока», — сказал врач на записи, опубликованной в репортаже телеканала.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается. На территории Краснодарского края проведен ряд экспертиз, также проведение соответствующих исследований назначено в других регионах. Семья Шерстнева опасается, что расследование окончится и доктор не понесет наказания, поскольку срок давности по инкриминируемой статье 2 года, один из которых уже прошел.