Стюард рассказал о нарушениях, за которые могут арестовать в самолете

Москва, 1 ноября. Эксперты на британском форуме бортпроводников рассказали, когда члены экипажа имеют право арестовать пассажира.
Пассажиры обязаны соблюдать требования экипажа. Но бывает, что на борту появляется агрессор. Бортпроводники, которые проходят специальную подготовку к стрессовым ситуациям, постараются, конечно, сгладить конфликт, в противном случае дебошира обязуют ответить за нарушение правил и свяжут до конца полета.
Чтобы избежать последствий, достаточно оставаться пристегнутыми в кресле, если светится табло: «Пристегните ремни». Требование может действовать как в зоне турбулентности, так и вне.
Бортпроводники вправе закрыть туалетную комнату. Кроме того, им разрешается менять положение пассажирского сиденья, закрывать жалюзи на окнах, убирать столики, ручную кладь или застегивать ремни безопасности.
«Я видел, как пассажир сломал позвоночник из-за того, что не следовал инструкциям стюардесс и отказался застегнуть ремень, когда самолет попал в зону турбулентности», — рассказал сотрудник авиакомпании.