Стюард рассказал о нарушениях, за которые могут арестовать в самолете

Москва, 1 ноября. Эксперты на британском форуме бортпроводников рассказали, когда члены экипажа имеют право арестовать пассажира.

Пассажиры обязаны соблюдать требования экипажа. Но бывает, что на борту появляется агрессор. Бортпроводники, которые проходят специальную подготовку к стрессовым ситуациям, постараются, конечно, сгладить конфликт, в противном случае дебошира обязуют ответить за нарушение правил и свяжут до конца полета.

Чтобы избежать последствий, достаточно оставаться пристегнутыми в кресле, если светится табло: «Пристегните ремни». Требование может действовать как в зоне турбулентности, так и вне.

Бортпроводники вправе закрыть туалетную комнату. Кроме того, им разрешается менять положение пассажирского сиденья, закрывать жалюзи на окнах, убирать столики, ручную кладь или застегивать ремни безопасности.