Выдачу пособий на детей от 3 до 7 лет упростили в России

Москва, 1 ноября. В России с сегодняшнего дня малообеспеченным семьям будет легче получить пособие на детей возрастом от трех до семи лет.

Изменения вводятся в соответствии с распоряжением премьер-министра России Михаила Мишустина. В нем отмечается, что теперь для оформления выплат граждане могут не предоставлять сведения об алиментах, поскольку соответствующие ведомства будут должны сами получать необходимую информацию.

Стоит отметить, что ввести ежемесячные выплаты для малоимущих семей предложил президент России Владимир Путин. После был разработан единый упрощенный порядок выплат.

Согласно указу президента, финансовая поддержка оказывается только тем семьям, чей доход меньше минимального размера оплаты труда.

Напомним, ранее в Петербурге инвалидам упростили процесс получения социальной поддержки. Теперь люди с ограниченными возможностями здоровья могут не предоставлять документы медико-социальной экспертизы для обращения за соцподдержкой, что заметно сократит количество «бумажной волокиты» и позволит быстрее получить дополнительные технические средства реабилитации, оздоровительный отдых, пособия и право бесплатного проезда на общественном транспорте.