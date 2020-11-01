Число жертв землетрясения на западе Турции достигло 43

Анкара, 1 ноября. Общее число умерших при землетрясении в турецкой провинции Измир возросло до 43. Об этом сообщает Управление по ЧС Турции.

Согласно последним данным ведомства, травмы получили 896 человек. Ранее сообщалось о 42 жертвах.

Землетрясение магнитудой 6,7 было зарегистрировано в море, в 19 километрах от острова Самос. Его ощущали в Афинах и Стамбуле.

Подземные толчки привели к тому, что в Измире (запад Турции) обрушились по меньшей мере два десятка домов. Разрушения и жертвы есть в греческом городе Неон-Карловаси, расположенном на острове Самос — на нем погибли два человека и 20 получили ранения.