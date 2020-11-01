Кравчук: Украина готовит новый план по достижению мира в Донбассе

Киев, 1 ноября. Украина готовит план действий по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил представитель украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук.

Ранее Кравчук заявлял, что правительство Украины за неделю подготовит план действий по перемирию на юго-востоке страны.

Политик в эфире телеканала «Украина-24» заявил, что подготовка плана действий идет. По его словам, Киев готов его представить на ближайшей встрече «нормандской четверки» и посмотреть на предложения всех сторон.

Кравчук отметил, что сейчас переговорный процесс находится на лучшей стадии, чем за последние два года. Он выразил уверенность, что новый план одобрят все стороны. По его словам, если этого не случится, Украина готова продолжать обсуждение.

После анонса украинского плана полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов отметил, что для выхода из тупика могут быть созданы все условия.

Украинский президент Владимир Зеленский 20 октября сообщил о готовящемся пакете законов о переходном периоде после реинтеграции востока Украины. Он заявил, что в их числе будет закон об амнистии.

Представитель Луганской Народной Республики на Минских переговорах Владислав Дейнего в свою очередь сообщил, что Киев заблокировал обсуждение дополнительных мер по контролю за прекращением огня в Донбассе.