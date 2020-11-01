Украинка сварила борщ из светящейся в темноте курицы

Ивано-Франковск, 1 ноября. Украинка рассказала, что купленная ею курица светится в темноте.

Жительница города Ивано-Франковск сообщила на своей странице в Facebook, что приобрела в магазине курицу, которая светится в темноте. Женщина решила сварить борщ на основе куриного бульона, но после того, как весь суп уже был съеден, она обнаружила, что оставшееся мясо светится в темноте.

«Купила курицу в «Сильпо», бросила в борщ и кусочек дала кошке. Кошка не стала ее есть. Ночью встаю — а эта курица светится! Разве что голограммы не транслирует», — сообщила удивленная украинка.

Женщина рассказала, что в темноте светилось не только мясо, но и оставшийся жир на ее руках. В комментариях под публикацией пользователи соцсети предположили, что для увеличения срока годности мяса могли использоваться смеси фосфата. По мнению других пользователей, курица могла светиться из-за редких бактерий на коже.

Двумя днями ранее, 20 октября, сотрудниками птицефермы китайского города Баян-Нур была обнаружена курица с четырьмя лапами. Как заявляют работники, изначально, при рождении птица имела только две лапы и была такая же, как и другие курицы, но со временем у нее стали отрастать еще две лапы, что помешало ее ходьбе и поддержанию равновесия.