Сестра Ефремова прокомментировала будущую работу актера в СИЗО

Москва, 1 ноября. Сестра актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за смертельное ДТП, прокомментировала предстоящую работу артиста в хозотряде СИЗО.

О возможной занятости актера в колонии ранее сообщили СМИ. Отмечается, что Ефремов сам захотел отбывать наказание в хозотряде. При этом сестра скандального артиста отметила, что он должен справиться с поручениями несмотря на то, что осужденные из отряда уже выступили против работы с ним. По мнению граждан, отбывающих наказание, он не сможет справляться со своими обязанностями.

«С него корона не упадет. Конечно, он не большой мастер уборки и разноса. Но вряд ли его станут использовать подобным образом, это просто нерентабельно!» — сказала Анастасия Ефремова в беседе с «Московским комсомольцем».

По словам женщины, актер остается в хорошем расположении духа. Родственники отметили, что по-прежнему добиваются освобождения актера.

Напомним, Ефремов, осужденный на 7 лет ранее заявил, что хотел бы отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5 в Москве. По словам члена ОНК Марины Литвинович, в хозотряде заключенные живут в комнатах, а не в камерах, имеют право на звонки и свидания с родными. Кроме того, в учреждении есть зал для культурных мероприятий. Об этом сообщает телеканал RT.