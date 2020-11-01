Названы семь способов повысить скорость компьютера

Москва, 1 ноября. Специалисты назвали семь способов ускорить работу медленного компьютера. По словам экспертов, низкая работоспособность возникает из-за неполадок в программах.

Для того, чтобы повысить скорость компьютера, для начала стоит сократить количество запущенных приложений, которые начинают работать со стартом операционной системы. Для этого необходимо проверить список автозапуска и убрать оттуда ненужные программы, которые используют много ресурсов процессора.

Второй способ заключается в использовании меньшего количества вкладок в браузере. Дело в том, что они напрямую влияют на общую производительность компьютера, сообщает издание Business Insider.

В-третьих, необходимо как можно чаще проверять компьютер антивирусными программами. Четвертым советом является регулярная перезагрузка ПК. Эту процедуру стоит повторять как минимум один раз в несколько дней.

Пятый способ заключается в установке твердотельного накопителя, который позволяет за короткое время загружать большой массив програм. В качестве шестого совета называется включение функции ReadyBoost в операционной системе Windows 10. Она позволяет использовать USB накопитель как дополнительную оперативную память.

Последний совет — остановка работы временного хранилища OneDrive, способного замедлить работу системы.