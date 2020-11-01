Сын Рудковской пожаловался на принуждение к съемкам

Москва, 1 ноября. Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша устал от съемок для видео в Instagram. Мальчика принуждают к этому в единственный выходной.

У Саши Плющенко, известного как Гном Гномыч, собственный аккаунт в Instagram, где регулярно появляются видеоролики с его участием. Однако у самого мальчика доступа к аккаунту нет, им занимается Рудковская, рассказал сам Гном Гномыч в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале.

«Да все мама да мама. Сниматься да сниматься. Мне это не нравится, неинтересно», — пожаловался мальчик.

Он добавил, что вся его неделя занята тренировками по фигурному катанию, однако в единственный выходной приходится тратить время на съемки. Саша Плющенко посетовал, что это долгий процесс.

Фигурное катание мальчику нравится. По его словам, он любит тренировки, хотя ему и не нравится вставать на них в шесть-семь утра. Он рассказал, что завтракает в машине по пути на тренировку, а уроки делает в перерыве между занятиями на льду. Тренируется мальчик шесть дней в неделю по пять часов.

«Я сам зарабатываю. Мне дают деньги, я их в кошелек кладу и прячу, коплю. На автоматы, машины", — поделился мальчик.

Подписчики Гном Гномыча часто упрекают Рудковскую за то, что она заставляет сниматься мальчика в видеороликах. В комментариях под постами в аккаунте мальчика часто ему сочувствуют, и просят продюсера перестать заставлять сына сниматься.