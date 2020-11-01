Россиянам рассказали, на кого не подействует вакцина от COVID-19

Москва, 1 ноября. Вакцины от коронавируса могут подействовать не на каждого человека. Об этом рассказал врач-иммунолог Георгий Викулов.

В беседе с радио Sputnik врач рассказал, что дело кроется не в качестве препаратов, а в особенностях организма того или иного человека. Порядка одного процента от общего числа населения может не отреагировать на прививку вовсе, или же эффект будет мало заметен. Способность человека отвечать на вакцины зависит от множества факторов.

«От состояния иммунной системы в момент вакцинации, от правильности проведения техники иммунизации, от стабильности и активности вакцины. Кроме того, есть люди с иммунодефицитными состояниями, и количество таких заболеваний исчисляется уже сотнями», – говорит эксперт.

Помешать образованию необходимых антител в организме могут и препараты, принимаемые человеком. Среди других причин обострение имеющихся заболеваний, а также число клеток, которые эти тела продуцируют. И потому любые обострения необходимо переждать, выбрав для вакцинации другое время.