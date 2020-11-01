В России вступили в силу новые требования к ПТС

Москва, 1 ноября. Новые требования к паспорту транспортного средства (ПТС) вступили в силу в России с 1 ноября. Они утверждают новую форму документа.

В целом ведомственный приказ «Об утверждении форм документов, идентифицирующих транспортное средство, и требований к ним» действует с начала года. Однако два его пункта вступили в силу лишь с сегодняшнего дня. Речь идет о том, что требования к ПТС дополняются порядком оформления паспорта авто, который ранее не состоял на Госучете. Кроме того, в документе уточняется перечень информации, которая вносится в графу «особые отметки».

Также документ устанавливает введение электронной формы паспорта транспортного средства. Другие положения приказа предусматривают, что теперь водительское удостоверение будет соответствовать международным нормам. Документ также вносит изменения в инструкцию об установке на авто спецсигналов.

Напомним, ранее автоэксперты сообщили, что лидером продаж кроссоверов в России в текущем году стала компания Hyundai. Об этом сообщает Радио Sputnik.