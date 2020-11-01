«Циркон» протестируют на дальности свыше тысячи километров

Москва, 1 ноября. Гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» в ходе испытаний, которые пройдут в ноябре, запустят по условной цели на расстоянии свыше тысячи километров.

«Гиперзвуковой «Циркон» по плану ноябрьского испытательного пуска должен преодолеть расстояние порядка 1 тыс. км. Стрельба будет вестись с борта фрегата Северного флота «Адмирал Горшков», - рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

Известно, что согласно легенде учений, ракета должна уничтожить условного противникам, роль которого выполнит морской щит.

Китайское издание Military Workercn опубликовало материал, посвященный российским гиперзвуковым ракетам «Циркон» и американским супертранспортировщикам, способным защититься от современного российского оружия. Совсем недавно фрегат «Адмирал Горшков» произвел первый запуск ракеты «Циркон» с реального носителя. Тесты современного боеприпаса прошли более чем успешно, а Министерство обороны России опубликовало видео с испытаний, писала «ПолитРоссия».

Стоит сказать, что достижения российских разработчиков отмечают и американские эксперты. Как сообщалось ранее, в США восхитились вооруженным до зубов фрегатом РФ «Маршал Шапошников».