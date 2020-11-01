Кардиолог из США назвал допустимую дозу алкоголя на каждый день

Москва, 1 ноября. Специалисты Американской кардиологической ассоциации советуют женщинам выпивать не более одного бокала вина в день, а мужчинам — не более двух.

Кардиолог Лорен Гилстрап рассказала, что при злоупотреблении алкоголем теряются его полезные свойства. Об этом информирует Business Insider.

Медик прокомментировала исследование, в котором говорилось, что потребление не более 14 бокалов вина в неделю на 21 процент снижало риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин. В данном исследовании сообщалось, что для женщин максимальная доза принимаемого алкогольного напитка составила семь бокалов в неделю, а вероятность смерти от болезней сердца снижалась на 34 процента.

В противном случае полезный эффект от алкоголя сменится негативным воздействием на организм. У человека может развиться гипертензия с вероятностью 53 процента даже при умеренном употреблении вина на протяжении недели, подчеркнула Гилстрап.

«Но те, кто выпивает за ужином по бокалу вина, могут не отказываться от этой привычки», — объяснила кардиолог.

Специалист отметила, что данный показатель не означает обязательное употребление вина ради лечения сердечно-сосудистой системы, однако выпивающим по бокалу напитка за ужином можно не запрещать себе делать это.