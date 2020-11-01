Назван способ определить группу крови без сдачи анализов

Москва, 1 ноября. Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко рассказала, как можно определить приблизительную группу крови без сдачи анализов.

По словам специалиста, достоверно выяснить это, кроме как при помощи лабораторного исследования, невозможно. Приблизительных значений можно добиться при помощи анализа генетической наследственности или экспресс-теста.

Так, если у обоих родителей первая группа крови, их ребенок также будет обладать первой группой. Однако данная зависимость не срабатывает в отношении второй, третьей и четвертой группы крови. Кроме того, вторая группа не дает стопроцентной уверенности, что у ребенка будет такая же, поскольку возможна уже и первая. Таким образом дальше количество комбинаций увеличивается, а процент вероятности угадать снижается.

Другим способом узнать группу крови без сдачи анализов может стать экспресс-тест. Он используется в больнице на первом этапе анализа. Кровь смешивается со специальными реактивами и в зависимости от ее реакции врач определяет ее группу.

«В больнице проводится двухэтапный тест, который исключает неточности. Сначала медсестра берет кровь из вены и определяет группу крови экспресс-методом. Такая процедура всегда проводится при враче, так как только врач вправе интерпретировать результаты», — пояснил специалист в беседе с агентством экономической информации «Прайм».

Напомним, ранее врач рассказал, кому не стоит торопиться с вакцинацией от коронавирусной инфекции К данной категории граждан относятся люди с иммунодефицитными состояниями. Об этом сообщает радио Sputnik.