Украинский боксер Усик победил британца Чисору

Лондон, 1 ноября. Боксер из Украины Александр Усик победил британца Дерека Чисору. Поединок состоялся в воскресенье на лондонском стадионе Уэмбли.

Бой продлился все 12 раундов. Единогласным решением судей победа была присуждена украинцу. Одержав победу над Чисорой, Усик получил звание обязательного претендента на титул Всемирной боксерской организации в супертяжелом весе.

Стоит отметить, что это вторая схватка Усика в данной категории, поскольку ранее он выступал в 1-й тяжелой и тяжелой весовых категориях. Новое звание обязательного претендента позволит украинцу провести бой с чемпионом мира WBO, которым является британец Энтони Джошуа.