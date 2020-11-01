Водители в РФ смогут оформлять извещение о ДТП без вызова ГИБДД

Москва, 1 ноября. С сегодняшнего дня водители во всех регионах России смогут оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии вместо традиционного бумажного.

Данная возможность появится у автовладельцев в том случае, если у них установлено приложение «Помощник ОСАГО». Кроме того, если в аварии участвовало всего два автомобиля, нет ущерба третьим лицам и нет пострадавших. Также оба водителя должны обладать полисом ОСАГО, нарисовать схему ДТП и сделать фото с места аварии.

Стоит также отметить, что теперь данная опция станет доступна не только для физических, но и для юридических лиц. Эксперимент по оформлению электронного извещения о ДТП стартовал год назад в Москве и Московской области, Петербурге и ЛО, а также в Татарстане.

Напомним, ранее в России аналитики выяснили, на что, помимо цены, ориентируются автовладельцы при выборе транспортного средства. Об этом сообщает телеканал RT.