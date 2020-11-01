Ученые назвали фактор, снижающий риск заражения COVID-19 в пять раз

Москва, 1 ноября. Ученые из Китая пришли к выводу, что люди, которые носят очки, заражаются коронавирусной инфекцией в пять раз реже.

На необычное открытие пекинских исследователей обратил внимание профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. Специалист отметил, что в особенности данная тенденция проявляется как раз в Китае.

«В Китае это очень ярко проявляется, потому что там мало носят контактные линзы, зато много людей носят очки более 80 процентов. Так вот, пациентов в очках оказалось очень мало, среди больных всего десять процентов носили очки», — заявил Нетесов в беседе с «Российской газетой».

Несмотря на это, ученый все равно рекомендовал не пренебрегать ношением масок, поскольку основными каналами заражения остаются нос и слизистая глаз.

Напомним, ранее консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко посоветовала в период подъема заболеваемости вирусами употреблять в пищу авокадо. Дело в том, что данный продукт дает хороший заряд энергии и укрепляет организм. В нем содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, которые продлевают жизнь. Об этом пишет радио Sputnik.