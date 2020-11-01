Налог на проживание в турецких отелях вводится с 1 ноября

Анкара, 1 ноября. В Турции с сегодняшнего дня должен вступить в силу налог на проживание в отелях. Однако представители отрасли считают, что его введение вновь отложат.

В настоящее время туризм в Турции переживает глубокий кризис из-за пандемии коронавирусной инфекции и введения ограничительных мер буквально во всех странах мира. Ввести налог на проживание в отеле в размере 1% предполагалось еще в апреле этого года, однако после президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение об отсрочке налога до ноября.

Несмотря на то, что срок уже подошел, ясности пока до сих пор нет. Поэтому парламентариями был поднят вопрос о новой отсрочке.