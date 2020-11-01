Знаменитая пивная в Берлине внесла Меркель в «черный список»

Берлин, 1 ноября. Немецкий пивной ресторан Ständige Vertretung внес в черный список канцлера ФРГ Ангелу Меркель и ряд других политиков из-за введения коронавирусных ограничений.

Об этом сообщил исполнительный директор заведения Йорн Петер Бринкманн и его деловой партнер Ян Филипп Бубингер в социальной сети Facebook. Бизнесмены оказались недовольны введением очередного локдауна. По словам предпринимателей, правительство страны за все время пандемии не смогло подготовить страну ко второй волне COVID-19, которая была ожидаема.

«Инфицирование в гастрономических заведениях, согласно данным института Роберта Коха, составляет менее 3%. Тем не менее нам сейчас объявили о национальном запрете на профессию», — считают представители ресторанного бизнеса.

Действия властей ФРГ они называют акционизмом и обращают внимание, что гастрономия с 2,5 млн рабочих мест является важной частью экономики.

Таким образом в запретный список Ständige Vertretung попали: министр финансов Олаф Шольц, премьер-министр Баварии Маркус Зодер, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель объявила о введении нового карантинного режима в стране с 2 ноября минимум на месяц из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом пишет RT.