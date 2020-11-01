В Госдуме предложили повысить МРОТ до 60 тысяч рублей

Москва, 1 ноября. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в РФ должен быть поднят до 60 тысяч рублей. Такое заявление сделал глава «Справедливой России» Сергей Миронов.

По его словам, именно значения в 50-60 тысяч рублей являются «приемлемыми». Миронов также отмечает, что именно повышение МРОТ должно решить основные экономические проблемы.

«В России необходимо рассчитывать МРОТ на уровне половины от зарплат среднего класса, это 50–60 тысяч рублей. Тогда у нас не будет работающих бедных, а бизнес будет вынужден вкладываться в обновление парка техники, оптимизацию производственных процессов, искать другие способы повышать производительность труда», — приводит слова политика пресс-служба «Справедливой России».

Отмечается, что потребительский спрос при таком уровне заработной плат должен осуществить существенный экономический рост. Ссылаясь на новые данные Росстата Миронов сообщает, что «половина семей в России могут позволить себе только еду и одежду, в аналогичном материальном положении находится две трети молодых семей». При этом, по мнению политика, нынешняя методика расчета МРОТ от Минтруда не способна улучшить ситуацию.

Напомним, с 2021 года минимальный размер оплаты труда в России при новой методике расчета должен будет расти быстрее прожиточного минимума. Об этом ранее заявил глава Минтруда Антон Котяков, сообщает RT.