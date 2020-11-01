Политолог рассказал о смерти еще одной мечты украинских патриотов

Киев, 1 ноября. Политолог Юрий Романенко заявил, что на Украине больше нет ни одной партии, которую бы по-настоящему поддерживали люди. Об этом говорят результаты местных выборов.

По словам специалиста, в стране также рухнула надежда местных патриотов на кардинальные преобразования, а также на феноменальную популярность действующего президента Зеленского и его партии «Слуга народа». Дело в том, что популярности этой более уже нет. Развалилось и общее политическое поле, просто у членов партии пока не произошла рефлексия и осознание конца.

«Исчезла «Батькившина» как партия, которая влияла на ход событий, и на местных выборах последние 20 лет у нее были сильные результаты, они там еще пару лет назад показывали хорошие результаты», — цитирует политолога издание «ПолитНавигатор».

Также в стране наблюдается обнуление старой политической элиты. «Зеленые» же выстроили партию национального типа, которая также не получила должной поддержки.

«И поэтому местные выборы констатируют вакуум», — подвел итог политолог.

Тем временем между Зеленским и Конституционным судом Украины разворачивается масштабный конфликт, причиной которого стало решение госоргана ограничить полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сообщает телеканал RT.