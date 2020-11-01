Возобновлено авиасообщение между Россией и Японией

Москва, 1 ноября. Россия и Япония возобновили авиасообщение, которое было приостановлено весной 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В Токио в октябре возобновилась работа российского визового центра. Теперь же между странами возобновилось авиасообщение. Соответствующее решение было озвучено оперативным штабом 14 октября.

С 1 ноября в Токио можно будет долететь из Владивостока авиакомпанией «Аврора». Рейсы будут выполняться раз в неделю в воскресенье на самолетах Airbus A319. Представители перевозчика сообщили, что в будущем возможно увеличение частоты полетов.

В авиакомпании «Аэрофлот» рассказали, что с 5 ноября будут запущены рейсы по маршруту Москва — Токио. Пока что планируется один рейс в неделю, однако перевозчик планирует в будущем увеличить количество полетов до двух в неделю.

Ранее сообщалось о планах нового премьер-министра Японии о политическом курсе в отношениях с Россией. Об этом пишет «Газета Кемерова».