Решетова похвасталась грудью и поделилась мнением о Хэллоуине

Москва, 1 ноября. Первая вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Решетова в своем Instagram поделилась мнением о зарубежном празднике Хэллоуин, популярном в России.

Фотография в блоге экс-возлюбленной Тимати появилась вечером в субботу. На ней модель запечатлена в купальнике с глубоким декольте, солнцезащитных очках и платке.

«Не, мы Хэллоуин не празднуем. Мы в нем живем», — язвительно прокомментировала Решетова.

«Я так благодарна вам, что вы не празднуете этот Хэллоуин убогий», «Истинные слова», «Самая красивая в мире», «Молодец, Настя, настоящая красотка», — пишут в комментариях подписчики Решетовой.

Ранее бывшая возлюбленная рэпера Тимати опубликовала горячее фото в красном жакете на голое тело. Instagram модели просто «взорвался» от этого снимка. Пользователи были в восторге от внешнего вида Анастасии и решили, что развод пошел ей только на пользу.