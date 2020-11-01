Полицейские задержали 37 участников шествия против запрета абортов в Польше

Варшава, 1 ноября. Прошедший 30 октября марш стал самым крупным шествием с момента оглашения Конституционным судом Польши решения об ограничении права на аборт.

Правоохранительные органы, дежурившие на мероприятии, сообщили о 37 задержанных, 35 из которых связаны с организацией псевдофанатов. Об этом рассказал на пресс-конференции представитель полиции Варшавы Сильвестр Марчак.

«Это самый большой протест, который состоялся в Варшаве с момента оглашения вердикта Конституционного суда», — добавил представитель правопорядка.

Пресс-секретарь столичной мэрии Каролина Галецкая рассказала, что на этом марше количество участников достигало 100 тысяч человек. Большинство протестующих мирно демонстрировали свои взгляды, однако если недовольные проявляли агрессивное поведение, то следовала решительная реакция полиции — их задерживали.

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