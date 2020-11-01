Семенович вызывала критику фанатов из-за образа на Хэллоуин

Москва, 1 ноября. Певица Анна Семенович опубликовала в своем Instagram видео, на котором предстала в ярком наряде на Хэллоуин. Пост вызвал бурное обсуждение среди фанатов.

Яркий образ Семенович заготовила на «День всех святых», который отмечается за рубежом. Она примерила парик египетской царицы Нефертити, а также сделала яркий макияж.

«Ну, и в кого ты сегодня будешь наряжаться?» — спросила она у своих подписчиков.

В комментариях многие фанаты отметили, что Семенович как всегда выглядит хорошо и находится в отличной форме. Некоторым понравился образ исполнительницы, однако другие раскритиковали ее за то, что она отмечает иностранный праздник.

«Печально от того, что подражаем Западу», «Ужас», «Для чего справлять чужой праздник, это как если бы американцы справляли Масленицу, которую им мы навязали», «Анна, это же не наш праздник!», «А это что — русский праздник? Не помню», — пишут возмущенные подписчики Семенович.

Напомним, Анна ранее столкнулась с печально известной инфекцией — коронавирусом. Однако знаменитость успешно перенесла болезнь и похвасталась перед подписчиками итогом вынужденной диеты.