Американский политолог предрек США катастрофическую войну с Китаем

Вашингтон, 1 ноября. США и Китай взяли курс на неизбежное столкновение, начав жесткую борьбу за международный статус и престиж. Такое мнение озвучил политолог Кристофер Лейн.

Специалист считает, что нынешняя ситуация между двумя странами имеет поразительное сходство с противостоянием других сверхдержав — Великобритании и Германии перед Первой мировой войной. Тогда две империи также претендовали на лидирующую роль в мире, смотрели друг на друга как на растущую угрозу, а либеральные взгляды Лондона противоречили автократии Берлина.

Кроме всего прочего, Великобритания ощущала потерю мировой гегемонии, что и стало поводом для начала одной из крупнейших войн. Аналогичная ситуация спустя более 100 лет разворачивается в китайско-американских отношениях, считает Лейн.

«Для того чтобы избежать войны с Китаем, США, видимо, следовало бы скорректировать свои гарантии Тайваню и признать китайскую политику в отношении острова», — пишет он в статье для издания Foreign Affairs.

Политолог также считает, что США должны перестать осуждать китайскую политику, однако Вашингтон не пойдет на этот шаг. Дело в том, что таким образом правительство Штатов признает потерю своей гегемонии.

«Если Вашингтон этого не сделает, он окажется на тропе такой войны, по сравнению с которой померкнут военные катастрофы во Вьетнаме, Афганистане и Ираке», — считает специалист.

Ядерный арсенал также не станет сдерживающим фактором, поскольку в случае конфликта могут применяться боеголовки малой мощности, не несущие глобальных разрушений.

Ранее американский генерал заявил, что Москва и Пекин финансируют развитие гиперзвуковых технологий, представляющих угрозу для Соединенных Штатов.Об этом пишет телеканал RT.