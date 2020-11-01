День 35-й: Азербайджан продолжает наступать, Армения просит Россию о помощи

Азербайджанские войска продолжают наступать в направлении Лачина и Шуши, намереваясь блокировать сообщение между Нагорным Карабахом и Арменией. На этом фоне Ереван перебрасывает в зону конфликта регулярные подразделения, а Пашинян пишет письмо в Москву с просьбой о помощи.

Оперативная обстановка

Несмотря на призывы Минской группы ОБСЕ о перемирии, день сегодня начался с сообщений о возобновлении обстрелов столицы Нагорного Карабаха – Степанакерта. Примечательно, что удар был нанесен из реактивных систем «Град», имеющих максимальную дальность в 20 км. Это только подтверждает, что подразделения ВС Азербайджана находятся уже в непосредственной близости, как от Степанакерта, так и от Шуши.

На этом фоне Ереван обвинил Баку в применении фосфорных боеприпасов, что подтвердил несколькими видео. В свою очередь Азербайджан заявил, что это армяне завозят фосфор, чтобы в нужное время поджигать и затруднить применение азербайджанских беспилотников. Следует отметить, что обе версии имеют право на жизнь.

Однако, если видео были сняты на камеры, установленные на оборонительных позициях армии обороны Нагорного Карабаха, то получается, что азербайджанцы зачем-то жгут межпозиционные районы, что выглядит довольно странно.

На южном направлении, с целью не дать продвинуться подразделениям ВС Азербайджана в направлении Лачина, с самого утра были нанесены удары по району Кубатлы.

Министерство обороны Азербайджана: Ответный огонь был открыт по огневым точкам противника, с которых подвергался артиллерийскому обстрелу Губадлы https://t.co/sYwVhIKU0B pic.twitter.com/omUy5kYn5c — АЗЕРТАДЖ Новости (@azertacru) October 31, 2020

При этом Баку заявил о ведении обстрела с территории Армении. Если это так, то налицо намеренная провокация со стороны Еревана по вынесению конфликта на новый уровень с более широким составом участников, ведь официально Армения и Азербайджан боевых действий не ведут.

Интересным моментом стало появление на южном направлении 777-ой бригады СпН из Гянджи, которая, видимо, используется для захвата опорных пунктов и их удержания до подхода пехоты.

На северном направлении стороны активных боевых действий не вели, ограничившись обменом артиллерийскими ударами.

В целом обстановка на фронте для армии обороны Нагорного Карабаха складывается не лучшим образом. Одним из триггеров чего можно считать появление сообщений о передислокации в Карабах регулярных армянских подразделений из приграничных районов с Грузией и Турцией.

Колонна армянской техники по пути на фронт. Появляется информация о том, что к Карабаху якобы стали перебрасывать войска из приграничных районов с Грузией и Турцией pic.twitter.com/DCY4FtAxwS — A.B. (@ABNYCbk) October 31, 2020

Международная обстановка

Наиболее показательным отражением критической обстановки на фронте в Карабахе является отправленное сегодня премьер-министром Армении Николом Пашиняном письмо в адрес Президента РФ Владимира Путина. В нем он, ссылаясь на второй пункт «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией», обратился за незамедлительным проведением консультаций для определения рода и размера помощи, которую Российская Федерация согласно союзному договору может предоставить армянской стороне для обеспечения ее безопасности.

Пашинян обратился к Путину с просьбой начать немедленные консультации о помощи, которую Россия может предоставить республике.



Также в письме говорится об обстоятельствах переброски террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха. pic.twitter.com/MPvsnB8P8U — ВЕСТИ (@vesti_news) October 31, 2020

Вполне ожидаемо министерство иностранных дел РФ заявило, что Москва окажет Еревану необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на армянскую территорию. Однако этот ответ вызвал неоднозначную реакцию в армянском обществе, где в основном преобладают высказывания о том, что «Россия нас бросила». При этом, Москва просто не могла ответить иначе, ведь есть нормы международного права, согласно которым конфликт идет на территории Азербайджана, Нагорный Карабах не признан даже Арменией, а само участие Еревана в войне не официально.

Судя по всему, чем больше ситуация будет усугубляться для Карабаха, тем сложнее Москве будет поддерживать нейтралитет и тем все активнее будут попытки втянуть ее в открытое противостояние.

На этом фоне Иран продолжает перебрасывать новые части в приграничные с зоной конфликта районы, вероятно, опасаясь дальнейшей его эскалации. При этом, по информации канала Pars Today Russian, к настоящему времени в зоне конфликта развернуты: 321-я пехотная бригада армии, механизированная бригада «Имам Заман» сухопутных войск КСИР, подразделения ПВО (радиолокационные станции, ЗРК «Мерсад» и «Тор-М1»).

Таким образом, с учетом успешных действий азербайджанских войск на фронте вероятность достижения компромисса по Нагорному Карабаху на приемлемых для Армении условиях тает с каждым днем. Это, с высокой долей вероятности, будет подталкивать Ереван на более радикальные действия для того, чтобы переломить ситуацию в свою пользу.

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