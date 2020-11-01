День 35-й: Азербайджан продолжает наступать, Армения просит Россию о помощи

Азербайджанские войска продолжают наступать в направлении Лачина и Шуши, намереваясь блокировать сообщение между Нагорным Карабахом и Арменией. На этом фоне Ереван перебрасывает в зону конфликта регулярные подразделения, а Пашинян пишет письмо в Москву с просьбой о помощи.
Оперативная обстановка
Несмотря на призывы Минской группы ОБСЕ о перемирии, день сегодня начался с сообщений о возобновлении обстрелов столицы Нагорного Карабаха – Степанакерта. Примечательно, что удар был нанесен из реактивных систем «Град», имеющих максимальную дальность в 20 км. Это только подтверждает, что подразделения ВС Азербайджана находятся уже в непосредственной близости, как от Степанакерта, так и от Шуши.
На этом фоне Ереван обвинил Баку в применении фосфорных боеприпасов, что подтвердил несколькими видео. В свою очередь Азербайджан заявил, что это армяне завозят фосфор, чтобы в нужное время поджигать и затруднить применение азербайджанских беспилотников. Следует отметить, что обе версии имеют право на жизнь.
???????? @ArmeniaMODTeam— WordSpread (@WordSpread3) October 31, 2020
Вооруженные силы #Азербайджан/а применили химическое оружие, содержащее фосфор, в #Арцах/е.
Это грубое нарушение #МГП, норм и принципов обычного права, Женевских конвенций, (1/2) pic.twitter.com/ubypYzHQiX
Однако, если видео были сняты на камеры, установленные на оборонительных позициях армии обороны Нагорного Карабаха, то получается, что азербайджанцы зачем-то жгут межпозиционные районы, что выглядит довольно странно.
На южном направлении, с целью не дать продвинуться подразделениям ВС Азербайджана в направлении Лачина, с самого утра были нанесены удары по району Кубатлы.
Министерство обороны Азербайджана: Ответный огонь был открыт по огневым точкам противника, с которых подвергался артиллерийскому обстрелу Губадлы https://t.co/sYwVhIKU0B pic.twitter.com/omUy5kYn5c— АЗЕРТАДЖ Новости (@azertacru) October 31, 2020
При этом Баку заявил о ведении обстрела с территории Армении. Если это так, то налицо намеренная провокация со стороны Еревана по вынесению конфликта на новый уровень с более широким составом участников, ведь официально Армения и Азербайджан боевых действий не ведут.
Интересным моментом стало появление на южном направлении 777-ой бригады СпН из Гянджи, которая, видимо, используется для захвата опорных пунктов и их удержания до подхода пехоты.
На северном направлении стороны активных боевых действий не вели, ограничившись обменом артиллерийскими ударами.
В целом обстановка на фронте для армии обороны Нагорного Карабаха складывается не лучшим образом. Одним из триггеров чего можно считать появление сообщений о передислокации в Карабах регулярных армянских подразделений из приграничных районов с Грузией и Турцией.
Колонна армянской техники по пути на фронт. Появляется информация о том, что к Карабаху якобы стали перебрасывать войска из приграничных районов с Грузией и Турцией pic.twitter.com/DCY4FtAxwS— A.B. (@ABNYCbk) October 31, 2020
Международная обстановка
Наиболее показательным отражением критической обстановки на фронте в Карабахе является отправленное сегодня премьер-министром Армении Николом Пашиняном письмо в адрес Президента РФ Владимира Путина. В нем он, ссылаясь на второй пункт «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией», обратился за незамедлительным проведением консультаций для определения рода и размера помощи, которую Российская Федерация согласно союзному договору может предоставить армянской стороне для обеспечения ее безопасности.
Пашинян обратился к Путину с просьбой начать немедленные консультации о помощи, которую Россия может предоставить республике.— ВЕСТИ (@vesti_news) October 31, 2020
Также в письме говорится об обстоятельствах переброски террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха. pic.twitter.com/MPvsnB8P8U
Вполне ожидаемо министерство иностранных дел РФ заявило, что Москва окажет Еревану необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на армянскую территорию. Однако этот ответ вызвал неоднозначную реакцию в армянском обществе, где в основном преобладают высказывания о том, что «Россия нас бросила». При этом, Москва просто не могла ответить иначе, ведь есть нормы международного права, согласно которым конфликт идет на территории Азербайджана, Нагорный Карабах не признан даже Арменией, а само участие Еревана в войне не официально.
Судя по всему, чем больше ситуация будет усугубляться для Карабаха, тем сложнее Москве будет поддерживать нейтралитет и тем все активнее будут попытки втянуть ее в открытое противостояние.
На этом фоне Иран продолжает перебрасывать новые части в приграничные с зоной конфликта районы, вероятно, опасаясь дальнейшей его эскалации. При этом, по информации канала Pars Today Russian, к настоящему времени в зоне конфликта развернуты: 321-я пехотная бригада армии, механизированная бригада «Имам Заман» сухопутных войск КСИР, подразделения ПВО (радиолокационные станции, ЗРК «Мерсад» и «Тор-М1»).
Таким образом, с учетом успешных действий азербайджанских войск на фронте вероятность достижения компромисса по Нагорному Карабаху на приемлемых для Армении условиях тает с каждым днем. Это, с высокой долей вероятности, будет подталкивать Ереван на более радикальные действия для того, чтобы переломить ситуацию в свою пользу.
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