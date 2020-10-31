Поставлен новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 за сутки в мире

Женева, 31 октября. Число новых случаев заражения коронавирусом в мире снова побило рекорды. Об этом свидетельствуют данные на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так за сутки зафиксированы 535 928 случаев COVID-19. Прошлый рекордный показатель зафиксирован при 505 756 случаях заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в мире выявлено более 45,4 млн случаев коронавирусной инфекции. От последствий вируса скончалась более 1,1 млн жителей планеты. ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией 11 марта 2020 года, когда было более 119 тысяч заболевших COVID-19.

В России второй день подряд фиксируют более 18 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в стране выявлено 18 140 случаев COVID-19, по данным оперштаба. В Москве в минувшие сутки немного снизился рост заболевших, когда как в Петербурге относительно вырос с 801 до 854 случаев коронавируса, пишет Infox.ru.