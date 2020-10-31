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Жириновский не понял, почему Кадыров потребовал от него извинений

Жириновский не понял, почему Кадыров потребовал от него извинений

Москва, 31 октября. Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский удивился требованию Рамзана Кадырова извиниться перед ним. Конфликтную ситуацию политик назвал недоразумением.

Ранее Жириновский прокомментировал ситуацию между мусульманами и французами, возникшую на фоне убийства под Парижем учителя, который показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Политик посчитал, что главы регионов не должны вмешиваться в ситуацию. Однако Кадырова возмутило то, что Жириновский «учит глав и губернаторов своей работе».

В субботу эфире шоу Соловьев Live глава ЛДПР заявил, что у него не было с Кадыровым никаких разговоров. Он комментировал ситуацию в Турции и Нагорном Карабахе.

«Я ничего не понял, я ни к кому ни с чем не обращался, меня спрашивали, почему там кто-то что-то сказал, я сказал, что тему религии трогать не надо, как и национальности. Кадырова вообще не упоминал. Почему он на себя это принимает — непонятно», — сказал Жириновский.

По словам политика, Россия является светским государством, где право вероисповедания является личным делом каждого. При этом он отметил, что не собирается спрашивать разрешения что и когда ему говорить.

Напомним, тем временем в Иране, Йемене, Турции и других мусульманских странах звучат призывы бойкотировать французские товары и выходить на акции протестов против Парижа. Об этом сообщает телеканал RT.

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