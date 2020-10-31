Автостат назвал самые продаваемые марки кроссоверов в России

Москва, 31 октября. Аналитическое агентство «Автостат» перечислило автомобильные компании, новые кроссоверы которых пользуются наибольшей популярностью у россиян.

В период с января по сентябрь 2020 года в России было продано около полумиллиона новых внедорожников и кроссоверов. Из всех проданных легковых автомобилей в стране 48 процентов пришлось на этот тип кузова.

Наибольшей популярностью у россиян среди всех автопроизводителей, представленных на отечественном рынке, пользуются кроссоверы от компании Hyundai, она реализовала около 73 тысяч машин. На второй строчке оказалась Renault, реализовавшая 47,5 тысячи единиц. На третьем месте находится KIA, продавшая за семь месяцев 47 тысяч кроссоверов.

В пятерку лидеров также вошли бренды из японии: Toyota с результатом в 41,5 тысячи и Nissan, реализовавший 40,5 тыс. автомобилей. Также россияне часто выбирают паркетники от Volkswagen, Skoda и BMW.

Ранее исследование аналитического центра «АВИЛОН» опубликовало список самых востребованными легковушек в массовом сегменте за период с января по октябрь 2020 года. Об этом сообщает «Газета Кемерова».