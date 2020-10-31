Доктор Альштейн озвучил два главных сценария по коронавирусу на 2021 год

Москва, 31 октября. Всплеск распространения COVID-19 в стране может произойти в начале 2021 года, на продолжительных выходных. Однако существует два сценария развития ситуации.

Такое мнение выразил вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он пояснил, что рост заболеваемости стоит ожидать в том случае, если граждане не будут соблюдать установленных санитарных норм. Однако врач отмечает, что дополнительных ограничений все равно вводить не стоит.

«Если люди будут соблюдать во время каникул противоэпидемические меры, мы справимся. Если они в разгул пойдут, будут гулять изо всех сил, будут общаться и не соблюдать все эти меры, то будет плохо, будем мучиться», — сказал он в беседе с URA.ru.

Напомним, ранее всеобщий локдаун был введен на территории Франции. В ночь на 30 октября жители Парижа начали массово покидать город. В последние часы перед наступлением карантина длина пробок на выезде из столицы составляла около 500 км, сообщает телеканал RT.

Вместе с тем, экономист, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев ранее объяснил, почему РФ не нужен общенациональный локдаун. По словам специалиста, на подходе вакцина, есть лекарство, а ситуация в стране лучше, чем в Европе