Террористы в Сирии 38 раз открывали огонь по мирным населенным пунктам

Дамаск, 31 октября. За минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации боевики террористических организаций устроили 38 обстрелов местных населенных пунктов.

О действиях боевиков в субботу сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Александр Гринкевич.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 38 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ). Из них в провинции Идлиб – 22 обстрела, в провинции Алеппо – 5 обстрелов, в провинции Латакия – 4 обстрела. в провинции Хама– 7 обстрелов», — говорится в сообщении.

Представителями российского ЦПВС за минувшие сутки была проведена одна гуманитарная акция в Хасаке, а также патрулирование в провинциях Ракка, Алеппо, Хасака, Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.