Путин рассказал о перспективах доллара после президентских выборов в США

Москва, 31 октября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сложно предсказать, какой будет курс доллара в случае победы Джо Байдена на президентских выборах в США.

Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!» сообщил, что трудно предсказать поведение доллара в случае победы Джо Байдена на выборах президента в США. Проще предугадать, что с ним будет, если победит Дональд Трамп.

«В общем здесь какая-то предсказуемость, сохранение той линии, которая нам уже понятна, дает больше возможностей прогнозировать то, что будет происходить», — объяснил Владимир Путин.

Как заявил российский лидер, Россия довольно устойчива с точки зрения колебания национальной валюты. Он также добавил, что здесь важна «предсказуемая стабильность», а не сам курс.