Пензенцы неоднозначно отреагировали на новость о смене часового пояса

Жители Пензенской области неоднозначно восприняли предложение местных депутатов о переходе на летнее время. Об этом ФАН стало известно благодаря онлайн-голосованию, проведенному среди местного населения.

Напомним, что на последней сессии Пензенской городской думы было внесено предложение об очередной смене областью часового пояса, необходимость в которой депутаты обосновали многочисленными просьбами горожан.

В группе «Подслушано Спутник | Пенза» соцсети «ВКонтакте» был проведен опрос среди жителей, нужно ли Пензе переходить в часовой пояс Саратова, Самары и Волгограда? Мнения горожан разделились практически поровну: из 923-х голосовавших 402 человека отдали свой голос «За», 384 человек — «Против» и 181 человек отдал голос третьему варианту — «Опять депутатам нечем заняться».

В интервью корреспонденту ФАН предложение депутатов прокомментировал кандидат физико-математических наук, доцент Педагогического института им. В. Г. Белинского Пензенского государственного университета Киндаев А. А. Он отметил, что необходимости в переходе на летнее время у области нет.

«Естественно, эти решения не повлияют на объективные законы природы и периодичность астрономических явлений, ими обусловленных. Продолжительности светлых и темных частей суток не претерпят никаких изменений для данной местности в зависимости от «реформ времени», проводимых человеком, поэтому надо уже окончательно приучить себя к определенному целесообразному, рациональному распорядку дня и оставить эту здоровую привычку последующим поколениям» — поделился преподаватель.

За последние десять лет Пензенская область трижды претерпела изменения различных типов исчисления времени: с 1981 до 2011 года использовалась динамичная система, по которой часы переводились два раза в год, с 2011 до 2014 года на территории области было статично установлено летнее время, с 2014 года по настоящий момент регион использует в качестве основного зимнее время.

Сейчас область находится на рубеже четвертой временной реформы. Однако окончательное решение депутатами принято не было: 12 из них проголосовали за предложение, 11 - против, 2 - воздержались.