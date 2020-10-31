Техноблогеры протестировали автономную работу iPhone 12

Варна, 31 октября. Новейшие смартфоны Apple из линейки iPhone 12 значительно уступают флагманским Android-моделям по времени автономной работы. Об этом сообщает портал PhoneArena.

Специалисты англоязычного болгарского портала протестировали новые гаджеты, проверив время их автономной работы в различных условиях. Одним из тестов стало непрерывное воспроизведение видео с сервиса YouTube. Результаты тестов смартфонов линейки были примерно одинаковые, поскольку обе модели оснащены батареей на 2815 мАч и процессором A14 Bionic.

iPhone 12 проработал в режиме просмотра видео 6 часов 38 минут, iPhone 12 Pro — 6 часов 38 минут. Стоит отметить, что данные результаты уступают не только показателям флагманских Android-устройств, но и iPhone 11 — более ранняя модель проработала в режиме просмотра видео 7 часов 13 минут.

Новые iPhone также показали скромные результаты при их использовании для 3D-игр. Так, iPhone 12 проработал всего 3 часа — это вдвое меньший показатель, чем у iPhone 11. Эксперты полагают, что это вызвано плохой совместимостью видеоигр с новым чипом.