Дважды переболевший коронавирусом актер Куценко обратился к россиянам

Москва, 31 октября. Российский актер Гоша Куценко два раза переболел коронавирусной инфекцией и дал рекомендации россиянам, передает «НТВ».

Артист рассказал, что за 10 дней лечения в больнице в стационаре он осознал важность соблюдения масочного режима и использования аналогичных средств индивидуальной защиты.

«Десять дней пролежав в больнице, в стационаре, насмотревшись на все, поднабрав информации, я понял, что маска — это очень важный атрибут», — сообщил Куценко.

По словам актера, важно не только носить маски, но и соблюдать социальную дистанцию, так как это «самая лучшая рекомендация». Впервые антитела у Куценко обнаружили весной, но болезнь протекала бессимптомно. Во второй раз болезнь протекала уже серьезнее.

По словам Куценко, он так полностью и не смог понять, откуда в его организме могла появиться коронавирусная инфекция.

Всемирная организация здравоохранения, согласно последним данным, заявила, что во всем мире выявлено 45 миллионов человек с подтвержденным COVID-19, среди которых 1,17 миллиона пациентов скончались. Лидерами среди стран по числу людей с коронавирусом оказались США, Индия и Бразилия.