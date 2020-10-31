Стало известно о состоянии новой избранницы Жигунова

Москва, 31 октября. Известный российский актер Сергей Жигунов недавно в очередной раз развелся с Верой Новиковой, однако звезда явно не собирается скучать в одиночестве. Артист уже живет с журналисткой Викторией Ворожбит, которую называют «копией Заворотнюк».

Жигунов женился на Вере Новиковой два раза. Изначально пара прожила в браке 22 года, после чего артист на два года уходил к своей коллеге Анастасии Заворотнюк, но затем вернулся. Теперь же актер, судя по всему, нашел замену для своей «сериальной любви» и сошелся с владивостокской журналисткой Викторией Ворожбит, которую окрестили «копией Заворотнюк» за поразительное сходство с актрисой.

На данный момент новая спутница Жигунова уже переехала в его загородный дом, однако есть определенные моменты, омрачающие счастье звездной пары. Дело в том, что чуть больше года назад труженица пера развелась со своим супругом, магнатом Виктором Сухановым, и уже второй год продолжаются суды между бывшими возлюбленными.

Пандемия коронавируса еще больше усложнила процесс, так как заседания суда либо переносятся, либо не проводятся по другим причинам. У обоих сторон трудятся юристы, помогающие делить имущество, сообщает KP.ru.

Согласно имеющейся информации, новая избранница актера после развода станет очень обеспеченной женщиной. Ее состояние будет равняться примерно 30 миллионам рублей после того, как бракоразводный процесс подойдет к концу.

С большой долей вероятности, этот развод Жигунова и Новиковой станет для них действительно последним. Как сообщалось ранее, недавно бывшая жена Жигунова объяснила, почему простила ему измену с Заворотнюк.