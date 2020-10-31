Сенаторы Совфеда готовы принимать в свои ряды бывших президентов России

Человек, ранее занимавший пост президента России, не должен быть «потерян» для нее — его уникальные навыки и опыт должны быть использованы на посту пожизненного сенатора. Об этом в интервью ФАН заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее президент России Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента законопроекты «О внесении изменений в закон «О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы» и «О порядке формирования Совета Федерации», которые развили идеи, заложенные в поправках к Конституции. Благодаря им будет значительно расширен спектр оснований для досрочного прекращения полномочий сенаторов и депутатов Госдумы. Например, человек с иностранным гражданством более не сможет быть народным представителем в законодательных структурах — а парламентарии, чей «двойной статус» станет известен уже после избрания на почетную должность, будут ее лишены.

«Сенаторы и депутаты, имеющие иностранное гражданство, а также недвижимость и счета за границей, становятся очень уязвимыми, — заявил Джабаров. — И тогда, когда от них потребуется принять важнейшие для страны решения, они могут начать сомневаться, думая о своем статусе в других странах и об активах, находящихся в них. Так что законопроект очень правильный, и я убежден, что обе палаты нашего парламента единодушно его примут».

Собеседник ФАН поддержал также еще одну инициативу, отображенную во внесенном Путиным проекте. Речь идет о досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации, если выяснится, что сенатор не прожил достаточного количества времени в представляемом ему в парламенте регионе.

«Это крайне важная поправка, поскольку сенатор все-таки должен отстаивать интересы того края или области, чью жизнь он знает и прочувствовал на себе, — считает парламентарий. — Но в ней есть важное уточнение: от этого вот «ценза оседлости» освобождаются чрезвычайные и полномочные послы, а также лица, имеющие высшие офицерские звания в армии и силовых структурах (от генерал-майора и выше). Это логично: такие люди по роду своей деятельности не могут быть привязаны к одному региону, поскольку они постоянно перемещаются».

Кроме того, Джабаров прокомментировал новое, крайне важное нововведение, закрепляемое новым законом — о возможности получения статуса пожизненного сенатора бывшим президентом России.